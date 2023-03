Migranti: Gasparri, 'problema da governare, approdi non solo in Italia' (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo un problema immigrazione che deve essere governato, contenuto e disciplinato. Ho trovato pretestuoso polemizzare sulle dichiarazioni del ministro Piantedosi mentre ci sono scafisti che organizzano viaggi incredibili con mezzi inadeguati. Dopodiché nessuno si è interrogato sul motivo per il quale questo barcone ha costeggiato per molti giorni le coste della Grecia e invece che sbarcare ha proseguito fino ad arrivare in Italia, mettendo a rischio la vita delle persone. Anche la Grecia è un Paese dell'Ue". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, ospite di 'Omnibus' su La7. "L'Italia -ha aggiunto- non può essere l'unico punto di approdo. Si chiede condivisione all'accoglienza da parte di tutta Europa. Il nuovo Governo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo unimmigrazione che deve essere governato, contenuto e disciplinato. Ho trovato pretestuoso polemizzare sulle dichiarazioni del ministro Piantedosi mentre ci sono scafisti che organizzano viaggi incredibili con mezzi inadeguati. Dopodiché nessuno si è interrogato sul motivo per il quale questo barcone ha costeggiato per molti giorni le coste della Grecia e invece che sbarcare ha proseguito fino ad arrivare in, mettendo a rischio la vita delle persone. Anche la Grecia è un Paese dell'Ue". Lo ha affermato il senatore di Forzae vicepresidente del Senato, Maurizio, ospite di 'Omnibus' su La7. "L'-ha aggiunto- non può essere l'unico punto di approdo. Si chiede condivisione all'accoglienza da parte di tutta Europa. Il nuovo Governo, ...

