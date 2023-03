(Di lunedì 6 marzo 2023) ... ingressi che di fatto consentono all'impresa negli anni successivi di non essere vincolata ai termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm per avere accesso all'autorizzazione. La vera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... f43bb0d6a395428 : RT @RitornoLuca: Le imprese chiedono almeno 200.000 #lavoratori stranieri. E il #governo #meloni ci sta lavorando. La verità? Gli italiani… - AurelioTortori1 : RT @RitornoLuca: Le imprese chiedono almeno 200.000 #lavoratori stranieri. E il #governo #meloni ci sta lavorando. La verità? Gli italiani… - AndreaBS1976 : RT @RitornoLuca: Le imprese chiedono almeno 200.000 #lavoratori stranieri. E il #governo #meloni ci sta lavorando. La verità? Gli italiani… - Nadia_hopppe1 : RT @RitornoLuca: Le imprese chiedono almeno 200.000 #lavoratori stranieri. E il #governo #meloni ci sta lavorando. La verità? Gli italiani… - Agricolae1 : Migranti: @coldiretti, 1 raccolto su 4 grazie a stranieri -

La vera novità di questo decreto è la riconferma - continua- del rilascio di quote stagionali di ingresso riservate alle Associazioni di categoria per i propri associati nella misura di ...... a dimostrazione del fatto che i tempi sono maturi per rendere strutturale la norma sperimentale introdotta dal decreto semplificazione (Dl 73/2022), sostenuta dalla. Le richieste ...PUGLIA, 1 RACCOLTO SU 4 GRAZIE A STRANIERI; IN PUGLIA QUASI 39MILA (22,4%). In Puglia quasi un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere con 39mila lavoratori ...

Migranti, Coldiretti: "Un raccolto su quattro grazie agli stranieri ... Agenzia ANSA

In Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere con 358mila lavoratori regolari provenienti da ben 164 Paesi diversi che sono impegnati nei campi e nelle stalle, fornendo pi ...In Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da lavoratori stranieri: sono 358mila quelli regolari provenienti da ben 164 Paesi diversi, impegnati nei campi e nelle stalle fornendo piu’ de ...