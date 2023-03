Migranti: Cdm a Cutro nel pomeriggio di giovedì (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato per giovedì nel Comune di Cutro, dove due domeniche fa si è consumata la strage dei Migranti. La riunione si terrà nel corso del pomeriggio, informa Palazzo Chigi che renderà il prima possibile resi noti orario, sede e ordine del giorno della riunione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato pernel Comune di, dove due domeniche fa si è consumata la strage dei. La riunione si terrà nel corso del, informa Palazzo Chigi che renderà il prima possibile resi noti orario, sede e ordine del giorno della riunione.

