Migranti, Cdm a Cutro giovedì. Ue: “D’accordo con Meloni, bisogna agire” (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per giovedì nel Comune di Cutro, domeniche 26 febbraio si è consumata la strage dei Migranti. La riunione si terrà nel corso del pomeriggio, informa Palazzo Chigi che renderà il prima possibile resi noti orario, sede e ordine del giorno. Intanto la Commissione Europea “ha ricevuto la lettera” inviata alla presidente Ursula von der Leyen dalla premier Giorgia Meloni e risponderà “presto”. Lo dice la portavoce dell’esecutivo Ue per gli Affari interni Anitta Hipper, a Bruxelles durante il briefing con la stampa. “Concordiamo – aggiunge – sulla necessità di agire e per questo la presidente ha esortato a raddoppiare gli sforzi per attuare il patto sulle migrazioni. Nello stesso tempo dobbiamo continuare l’attuazione del piano di azione per il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato pernel Comune di, domeniche 26 febbraio si è consumata la strage dei. La riunione si terrà nel corso del pomeriggio, informa Palazzo Chigi che renderà il prima possibile resi noti orario, sede e ordine del giorno. Intanto la Commissione Europea “ha ricevuto la lettera” inviata alla presidente Ursula von der Leyen dalla premier Giorgiae risponderà “presto”. Lo dice la portavoce dell’esecutivo Ue per gli Affari interni Anitta Hipper, a Bruxelles durante il briefing con la stampa. “Concordiamo – aggiunge – sulla necessità die per questo la presidente ha esortato a raddoppiare gli sforzi per attuare il patto sulle migrazioni. Nello stesso tempo dobbiamo continuare l’attuazione del piano di azione per il ...

