commenta Secondo il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, 'l'accoglienza è l'unico messaggio possibile. Chi non ha casa, va accolto'. 'Dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri ...... permettere acon determinate competenze di entrare nel mercato del lavoro europeo, sia pure temporaneamente. Ha avuto altri nomi in passato - la 'blue' europea - non sempre ha ...Anche il presidente della Cei,. Matteo Maria Zuppi, è intervenuto in merito alla tragedia che ...di esponenti del governo che sostengono la necessità di bloccare le partenze dei. Proprio ...

Migranti, card.Zuppi (Cei): "Chi non ha casa va accolto" TGCOM

Secondo il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, "l'accoglienza è l'unico messaggio possibile. Chi non ha casa, va accolto". "Dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri - ha con ...Da un lato la lotta ai trafficanti di uomini. Dall’altro, i corridoi umanitari e i flussi europei per sottrarre i migranti alla tratta e ai viaggi della speranza. Si gioca in Ue la ...