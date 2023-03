“Mia”, la misura anti-povertà del governo Meloni che sostituisce il reddito di cittadinanza: come funziona (Di lunedì 6 marzo 2023) Si chiamerà “misura per l’inclusione attiva”, abbreviato in “Mia”, il nuovo sussidio di assistenza anti povertà del governo Meloni pronto a sostituire il reddito di cittadinanza: la misura è allo studio del Ministero del Lavoro e potrebbe diventare effettiva già a partire da agosto. Le famiglie con persone occupabili dovrebbero arrivare a percepire massimo 375 euro al mese (contro i 500 attuali) per la durata massima di un anno, contro i 18 mesi dei nuclei familiari sotto la soglia di povertà senza occupabili, per i quali sono previsti importi più alti, fino a 500 euro. Il tetto Isee per aver accesso al sussidio, rivela il Corriere della Sera, dovrebbe scendere dagli attuali 9.360 euri a 7.200. “Il Mia nasce dalla volontà di risolvere ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023) Si chiamerà “per l’inclusione attiva”, abbreviato in “Mia”, il nuovo sussidio di assistenzadelpronto a sostituire ildi: laè allo studio del Ministero del Lavoro e potrebbe diventare effettiva già a partire da agosto. Le famiglie con persone occupabili dovrebbero arrivare a percepire massimo 375 euro al mese (contro i 500 attuali) per la durata massima di un anno, contro i 18 mesi dei nuclei familiari sotto la soglia disenza occupabili, per i quali sono previsti importi più alti, fino a 500 euro. Il tetto Isee per aver accesso al sussidio, rivela il Corriere della Sera, dovrebbe scendere dagli attuali 9.360 euri a 7.200. “Il Mia nasce dalla volontà di risolvere ...

