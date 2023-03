Mia | il nuovo Reddito di Cittadinanza Che doveva sparire ma resta

(Di lunedì 6 marzo 2023) Nonmo vederci più? E invece no, o meglio non del tutto. Ildicambia nome e diventa Mia (Misura di inclusione attiva) e ne beneficeranno (a differenza di quanto preannunciato negli ultimi mesi) anche i cosiddetti “occupabili”, cioè coloro che possono lavorare. A cambiare non è però solo il nome. Si preannuncia una stretta: durata tagliata, meccanismo a calare, trattamento diverso tra le due categorie di beneficiari, controlli per i furbetti e coinvolgimento delle agenzie per il lavoro privato. Ildista per arrivare. Ministero del Lavoro e del Tesoro sono alla limatura delle cifre (obiettivo risparmiare 2-3 miliardi di euro, rispetto ai 7-8 spesi per il) e il decreto-legge dovrebbe arrivare in Consiglio ...

Il nuovo tetto Isee Saranno più stringenti anche i requisiti Isee per accedere al Reddito. Nella Mia dovrebbe scendere da 9.360 euro a 7.200 euro, con un taglio di oltre 2mila euro che ...

Il Reddito di cittadinanza diventa Mia: 375 euro agli occupabili TGCOM

Il Reddito di cittadinanza cambia. La riforma messa in cantiere dal governo Meloni per rivedere il sussidio è quasi in dirittura d'arrivo. I capisaldi: assegno giù a 500 euro per ...Dal Reddito di Cittadinanza 2023 alla MIA, la Misura di Inclusione Attiva: ecco come cambiano i requisiti, come deve essere l'ISEE e tutte le ultime novità.