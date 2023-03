“Mi sposo”. Fabrizio Pregliasco, chi è la sua storica e famosa compagna (Di lunedì 6 marzo 2023) Fabrizio Pregliasco si sposa. Il famoso virologo che in tante occasioni abbiamo ascoltato dare consigli e fare previsioni durante la pandemia da Coronavirus ha annunciato il lieto evento a Rai Radio 1, ospite di “Un giorno da pecora”. Il professore, parlando con i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha fatto sapere di avere l’intenzione di convolare a nozze con la storica compagna. I due stanno insieme da 20 anni, ma di chi si tratta? Fabrizio Pregliasco sposerà Carolina Pellegrini, la sua fidanzata da oltre 20 anni. E pensare che anche la proposta di matrimonio il virologo l’aveva fatta durante una diretta del programma. Insomma per Pregliasco “Un giorno da pecora” deve essere proprio l’ambiente giusto per far sapere a tutti i suoi propositi sulla sua vita ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)si sposa. Il famoso virologo che in tante occasioni abbiamo ascoltato dare consigli e fare previsioni durante la pandemia da Coronavirus ha annunciato il lieto evento a Rai Radio 1, ospite di “Un giorno da pecora”. Il professore, parlando con i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha fatto sapere di avere l’intenzione di convolare a nozze con la. I due stanno insieme da 20 anni, ma di chi si tratta?sposerà Carolina Pellegrini, la sua fidanzata da oltre 20 anni. E pensare che anche la proposta di matrimonio il virologo l’aveva fatta durante una diretta del programma. Insomma per“Un giorno da pecora” deve essere proprio l’ambiente giusto per far sapere a tutti i suoi propositi sulla sua vita ...

