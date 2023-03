“Mi sono operata”. La vip di Canale 5 sotto i ferri. Attacchi durissimi quando si scopre il motivo (Di lunedì 6 marzo 2023) Polemiche a non finire per la decisione dell’ex protagonista di Uomini e Donne, che ha deciso di andare sotto i ferri per ritoccare una parte importante del suo corpo. Chi ha voluto fare questa scelta è stata l’ex tronista Teresa Cilia, che si è sottoposta ad un’operazione perché non felice al 100% di sé. E questa sua decisione ha fatto storcere il naso a moltissimi suoi follower, che l’hanno inondata di commenti negativi. Anche se non sono nemmeno mancati giudizi certamente più tranquilli e rispettosi. Teresa Cilia ha anche replicato a questi hater, dopo l’operazione che ha eseguito in questi giorni. I medici le hanno realizzato un vero e proprio sogno che aveva da tempo nel cassetto. Lei ha usato queste parole per rispondere a tono: “Un altro sogno che si realizza. Fino a quanto le critiche sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Polemiche a non finire per la decisione dell’ex protagonista di Uomini e Donne, che ha deciso di andareper ritoccare una parte importante del suo corpo. Chi ha voluto fare questa scelta è stata l’ex tronista Teresa Cilia, che si èposta ad un’operazione perché non felice al 100% di sé. E questa sua decisione ha fatto storcere il naso a moltissimi suoi follower, che l’hanno inondata di commenti negativi. Anche se nonnemmeno mancati giudizi certamente più tranquilli e rispettosi. Teresa Cilia ha anche replicato a questi hater, dopo l’operazione che ha eseguito in questi giorni. I medici le hanno realizzato un vero e proprio sogno che aveva da tempo nel cassetto. Lei ha usato queste parole per rispondere a tono: “Un altro sogno che si realizza. Fino a quanto le critiche...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... big3out : @Donnygirl23 Si tutto bene ?? Si è operata un’amica e aspettavamo che si svegliasse dalla anestesia, mi sono addormentato ?? Tu, tutto bene? - veronicaraimon2 : @LaBombetta76 Assolutamente vero, io operata 2 volte, me ne sono accorta in tempo - lale_ssia : @Linus2k A maggio scorso mi hanno operata al femore. I due specializzandi anestesisti sono stati bravissimi, mi han… - RoSanMartin1 : @ClaudioBaglioni @chetempochefa @RaiTre @fabfazio Oggi non sarò spiritosa e sciocca come il mio solito. Ti saluto s… - riccardoweiss : @eretico_l Non intendevo esorcismi o possessioni, il fatto che dopo essere stata operata. al risveglio parla con ac… -