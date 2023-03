(Di lunedì 6 marzo 2023) Ogni giorno, in rete e sui media, si assiste ad ondate di shitstorm nei confronti di qualcuno. Che sia per un figuraccia, per una frase uscita male, per una presa di posizione, per il colore della pelle, per il proprio orientamento sessuale. Questa volta è toccato ad Alisha Griffanti, in arte ‘La diva del tubo’, essere al centro del mirino. La causa? Aver confessato, in un video, che prova disgusto per il. “Mi fail… Partiamo dal presupposto che mi fail contatto fisico in ogni sua forma, ma soprattutto nondicorporei, anche la saliva e il sudore. Questo cambia se sono innamorata del mio partner, a quel punto non provo più disgusto. Tuttavia tendo a farlo poco, perché mi provoca dolore fisico” E via, una marea di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : “Mi fa schifo il sesso. Non sopporto l’emissione di liquidi corperei”: la tiktoker insultata dopo le sue parole - tizioindeciso : Faresti sesso con qualcuno che..? 1 - no 2 - si 3 - no 4 - si perché sono gai ?? 5 - ma che schifo no 6 - la vedo… - AngelaBonomo10 : RT @LuisaV77427737: @harsiness Di sicuro sarebbe molto più rispettoso di DONNAMARIA che fa solo schifo quando si avvicina è solo per toccar… - LuisaV77427737 : @harsiness Di sicuro sarebbe molto più rispettoso di DONNAMARIA che fa solo schifo quando si avvicina è solo per to… -

Gf Vip, Daniele Dal Moro si dichiara a Oriana: 'I miei sentimenti sono veri, se litighiamo è perché ci tengo' La tiktoker rivela: 'Ilmi fa'. E i social si scatenano con insulti choc (...Leggi anche > Martina dice addio alla ceretta su TikTok: 'Mi insultano per i peli Non mi depilo come fanno gli uomini, per loro è normale' 'Mi fail' In un momento di intimità con i ...La vita sopra le righe Parlando del suo stile di vita sopra le righe, Patty Pravo ha rivelato: "Ho provato tutte le droghe tranne la cocaina che mi fa. Canne, anfetamine, acidi: non erano come ...

“Mi fa schifo il sesso. Non sopporto l’emissione di liquidi corperei”: la tiktoker… Il Fatto Quotidiano

Ospite di Domenica In, LDA ha raccontato a Mara Venier l'esperienza al suo primo Festival di Sanremo. E non solo. ll figlio di Gigi D'Alessio ha parlato della sua carriera, da ...La notorietà sui social network può trasformarsi in un vero e proprio incubo. È il caso di Alisha Griffanti, una star di TikTok che vanta milioni di visualizzazioni.