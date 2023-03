Mezzo pesante tampona bus senza passeggeri, un morto sull’A14 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Mezzo pesante ha tamponato un autobus, senza passeggeri a bordo, al km 245 dell’A14 tra Loreto e Ancona sud in un tratto autostradale a tre corsie privo di cantieri e senza turbative al traffico al momento dell’impatto: il conducente del Mezzo pesante è morto. A causa dell’incidente, avvenuto verso le 14.50, fa sapere Autostrade per l’Italia, il tratto in questione della Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Pescara Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto chiuso, si registra un chilometro di coda in direzione Bologna; tre chilometri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnhato un autobus,a bordo, al km 245 dell’A14 tra Loreto e Ancona sud in un tratto autostradale a tre corsie privo di cantieri eturbative al traffico al momento dell’impatto: il conducente del. A causa dell’incidente, avvenuto verso le 14.50, fa sapere Autostrade per l’Italia, il tratto in questione della Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Pescara Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto chiuso, si registra un chilometro di coda in direzione Bologna; tre chilometri ...

