Meteo Roma del 06-03-2023 ore 06:10 (Di lunedì 6 marzo 2023) Meteo venerdì trovati all'ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli coperti e deboli precipitazioni sulle regioni al Nord Est nevose Oltre agli 800-1000 metri al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni sui medesimi settori in serata residui fenomeni sul Friuli con gli 800 metri variabilità asciutta altrove al centro al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori deboli precipitazioni sulla Toscana settentrionale al pomeriggio precipitazioni sparse su Toscana Umbria e Lazio con neve in Appennino da 1300 m in serata tempo piaciuto con Cieli irregolarmente coperti su tutti i settori qualche apertura sulle coste adriatiche al sud Al mattino precipitazioni sui versanti tirrenici sulla Sardegna sulle già su Molise Puglia al pomeriggio pioggia e tra Campania e Calabria isole maggiori variabile altrove

