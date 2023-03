Meteo, marzo più pazzo che mai (aspettate a metter via i cappotti) (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel corso della settimana appena cominciata il Meteo risulterà piuttosto instabile su varie regioni italiane. Con il passare dei giorni si avvicinerà sempre più un ingombrante anticiclone. D’altra parte la primavera Meteorologica è iniziata da qualche giorno. E in questa stagione sono frequenti ancora le occasioni per un Meteo davvero pazzo. marzo è da sempre un mese che assiste al graduale e spesso tormentato passaggio dall’inverno alla primavera. Con le prime giornate miti e soleggiate alternate a veloci sfuriate di maltempo e temperature ballerine. La formazione di un’anticiclone sul Mediterraneo porterà molto caldo per essere a marzo, nei prossimi giorni. Foto Twitter @flash MeteoMeteo, le temperature Antonio Sanò, de iLMeteo.it, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel corso della settimana appena cominciata ilrisulterà piuttosto instabile su varie regioni italiane. Con il passare dei giorni si avvicinerà sempre più un ingombrante anticiclone. D’altra parte la primaverarologica è iniziata da qualche giorno. E in questa stagione sono frequenti ancora le occasioni per undavveroè da sempre un mese che assiste al graduale e spesso tormentato passaggio dall’inverno alla primavera. Con le prime giornate miti e soleggiate alternate a veloci sfuriate di maltempo e temperature ballerine. La formazione di un’anticiclone sul Mediterraneo porterà molto caldo per essere a, nei prossimi giorni. Foto Twitter @flash, le temperature Antonio Sanò, de iL.it, ...

