Messina Denaro, la sorella Rosalia non risponde al gip (Di lunedì 6 marzo 2023) Per Rosalia Messina Denaro ha deciso di restare in silenzio. La sorella del boss mafioso si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al gip Alfredo Montaldo. La donna è stata sentita oggi 6 marzo per l'interrogatorio di garanzia nel carcere di massima sicurezza Pagliarelli di Palermo, assistita dall'avvocato Daniele Bernardone. La sorella di Matteo Messina Dernaro era stata arrestata lo scorso venerdì con l'accusa di associazione mafiosa. Nella casa della donna sono stati ritrovati numerosi pizzini e diverse lettere ricevute dal fratello durante la latitanza. Subito dopo l'arresto, come aveva riportato il Corriere della Sera, la donna si era lamentata con i carabinieri del Ros lasciandosi andare a uno scatto d'ira: «Ma ancora continuate a prendervela con noi?

