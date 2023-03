Messina Denaro | la sorella Rosalia al giudice | ' Tanto non rispondo' Ritrovati oltre mille pizzini nella sua casa

(Di lunedì 6 marzo 2023) 'non' . Queste le parole didel boss Matteo, ha interrotto ilche le chiedeva come si chiamasse e quanti anni avesse. Una chiusura totale quella ...

'Tanto non rispondo'. Queste le parole di Rosalia, sorella del boss Matteo, ha interrotto il giudice che le chiedeva come si chiamasse e quanti anni avesse. Una chiusura totale quella di Rosalia, arrestata venerdì per associazione mafiosa. Il 18 maggio 2022 è una data cruciale nell'ultimo periodo della latitanza e nel decorso della malattia del boss Matteo. Tra i pizzini trovati nella casa della sorella e in particolare in uno che gli inquirenti ritengono essere una sorta di cartella clinica del boss, la sorella scrive: 'Adenocarcinoma Mucinoso. Devastante dopo il 18 maggio. Senza forza'.

«Tanto non rispondo». Queste le parole di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo, ha interrotto il giudice che le chiedeva come si chiamasse e quanti anni ...«Tanto non rispondo». Queste le parole di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo, ha interrotto il giudice che le chiedeva come si chiamasse e quanti anni avesse. Una ...