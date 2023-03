(Di lunedì 6 marzo 2023) L’attaccante argentino del Psg, Lionel, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno contro il Bayern Monaco di Champions League. Ini sono chiamati alla rimonta fuori dalle mura amiche del Parco dei Principi dopo la sconfitta all’andata per 0-1. Di seguito le parole di: «È importante arrivare a questa partita dopo tre vittorie consecutive che hdato fiducia e ci hpermesso di lavorare con una mentalità diversa. Andiamo a Monaco per vincere. Conosciamo la difficoltà della partita, ma siamo pronti. Mi aspetto che la gara sia come è stata l’andata, dove i piccoli dettagli fla differenza. La squadra ha dato un’altra immagine in queste settimane e abbiamo la determinazione per continuare il nostro cammino in Champions». Il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Messi: «Il primo anno a Parigi è stato difficile ambientarsi» Sul #BayernMonaco: «Mi aspetto che la gara sia come… - annamariapersi2 : @Ela18096708 @Claudia72218970 Spero di No Comunque a tre settimane dalla fine fanno ridere. Prima li hanno messi co… - ombrysan : @riccardoweiss È colpa dell'Italia se loro si son messi in mare e non si sono fermati in Grecia, primo approdo sicu… - bbh_nono : @nimijmochishii ti prevo io ho letto il primo capitolo e ho LETTERALMENTE cerchito tutti i punti di sospensione per… - Estebiza : @ImolaOggi Primo,secondo,quel tale é un corrotto ignorante dato che la scienza é un processo decisionale per arriv… -

Queste le parole diai canali sociali del PSG . Sulla vittoria della Coppa del Mondo : ' ... Come ho detto più volte, ilanno ho avuto difficoltà ad adattarmi al Paris per differenti motivi, ...Infine non si può non citare il ruolo politico dipiano ricoperto da Michl Ebner, che per ... Vorrei ricordare che i cani, anche randagi, seall'angolo mordono". Maximilian Benedikter, ...Un'immagine potente, come quella delmarzo quando i due si sonoin ginocchio alla camera ardente sulle 66 salme allineate nel Palamilone. Panzetta appena arrivato ha spiegato infatti che ...

Lionel Messi a quota 50: 30 gol e 20 assist, nessuno come lui Sportitalia

Lionel Messi è riconosciuto a livello mondiale come uno dei calciatori più forti nella storia. Nella sua carriera ventennale, Leo Messi ha accumulato record su record tra presenze e gol realizzati. Si ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...