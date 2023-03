Mercedes Moné: ” Le mie scelte future dipenderanno da quanto denaro mi verrà offerto” (Di lunedì 6 marzo 2023) Mercedes Mone, conosciuta dalla maggior parte dei fan come “Sasha Banks” in WWE, ha fatto il suo debutto in NJPW a WrestleKingdom 17 dopo essersi allontanata da Stamford in seguito a delle controversie riguardanti lei e la sua compagna di Tag Team Naomi. La bostoniana è poi diventata la campionessa femminile della federazione nipponica sconfiggendo KAIRI, e in un’intervista con TMZ Sports ha parlato del suo futuro nel wrestling. ” Sono eccitata per il futuro ” “Non vedo l’ora di vedere cosa avrà in serbo il futuro per me. Io sono pronta a tutto, e ora voglio vedere chi sarà pronto per Mercedes Mone, perchè io non abbasso i miei standard per nessuno. Fare soldi è una mia priorità, e il miglior offerente potrà star certo che otterrà le mie prestazioni” La Mone è sicuramente una delle star femminili più importanti della sua generazione, e ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 marzo 2023)Mone, conosciuta dalla maggior parte dei fan come “Sasha Banks” in WWE, ha fatto il suo debutto in NJPW a WrestleKingdom 17 dopo essersi allontanata da Stamford in seguito a delle controversie riguardanti lei e la sua compagna di Tag Team Naomi. La bostoniana è poi diventata la campionessa femminile della federazione nipponica sconfiggendo KAIRI, e in un’intervista con TMZ Sports ha parlato del suo futuro nel wrestling. ” Sono eccitata per il futuro ” “Non vedo l’ora di vedere cosa avrà in serbo il futuro per me. Io sono pronta a tutto, e ora voglio vedere chi sarà pronto perMone, perchè io non abbasso i miei standard per nessuno. Fare soldi è una mia priorità, e il miglior offerente potrà star certo che otterrà le mie prestazioni” La Mone è sicuramente una delle star femminili più importanti della sua generazione, e ...

