Mercato Agricolo di Gandino | grazie al GAL nuovi box espositivi e collegamento al Parco Verdi

(Di lunedì 6 marzo 2023) Martedì 7 marzo, dalle 8.30 alle 12.30, è in programma aun appuntamento speciale del tradizionale, legato all’inaugurazione (ore 9) dei lavori realizzati per valorizzare luoghi e flussi connessi all’area mercatale di Piazza Vittorio Veneto, su cui si affacciano Municipio, Biblioteca e Salone della Valle, a pochi passi dalla Basilica. Il progetto, avviato nel 2022, ha focalizzato l’attenzione proprio sul, che dal 2014 si tiene ogni primo e terzo martedì del mese, e sulfra la piazza, ilComunale Verde e l’intersezione di accesso verso Cirano e la Casa di Riposo. “L’idea di fondo – spiega il sindaco Filippo Servalli – ha unito la passata e la presente Amministrazione nel ridare alla piazza una funzione sociale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MyValleyIt : Nuovi box espositivi per il Mercato Agricolo di Gandino - giammasabe : @AndreaGiuricin Sarà devastante, anche perché ci sbatte definitivamente fuori dal mercato automotive a vantaggio de… - albertolupini : Frode all'Ue nel settore agricolo, sequestro per un'azienda a Messina - fondieuropei20 : RT @PSRMarche: RT @reterurale Report dell'Osservatorio regionale sul credito agricolo, dati aggiornati a giugno 2022. #credito #mercato #ag… - PSRMarche : RT @reterurale Report dell'Osservatorio regionale sul credito agricolo, dati aggiornati a giugno 2022. #credito… -

... l'industria del legno e dei pneumatici, il settore automobilistico, il settore(innesti, ...in grado di migliorare i processi dei propri clienti e consolidare il proprio vantaggio sul. ......che offrano soluzioni disruptive in ambitoe alimentare in grado, ad esempio, di ridurre i costi, minimizzare l'impatto e la complessità della industry e creare nuove regole die di ...... fino a 10 startup italiane o internazionali che intendano aprire una sede sullocale, in ... che ci spingono ad innovare in maniera sostenibile il sistema alimentare e: dai cambiamenti ...

Nuovi box espositivi per il Mercato Agricolo di Gandino MyValley.it

Le importazioni doppiano il valore dell’export. La produzione è in crescita del 18% (7,7 miliardi) determinata dall’aumento dei prezzi ...I cambiamenti climatici accelerano la rivoluzione digitale nelle campagne con oltre sei aziende agricole italiane su 10 (64%) che hanno adottato almeno una soluzione di agricoltura 4.0: dai droni ai r ...