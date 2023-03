Mercanteinfiera Parma | giradischi più piccolo al mondo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Al, la fiera-evento dal 4 al 12 marzo 2023 dedicato all’antiquariato, al modernariato e al collezionismo apre di nuovo le porte ai suoi visitatori dopo il notevole successo dell’edizione autunnale con 5 mila presenze, 1000 espositori, centinaia di oggetti venduti all’estero ed oltre 5000 buyer. In questa edizione un particolarissimo oggetto di antiquariato, unportatile il piùalha destato l’attenzione di numerosi visitatori. Questoconcentrato di tecnologia è in grado dopo ben 90 anni – dato che la casa produttrice Mikiphone lo ha realizzato nel 1935 – di riprodurre musica con un 78 giri da 25 cm. Le dimensioni delgioiello di antiquariato, che oggi potremmo paragonare ad un moderno speaker, sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parmawelcomeoff : RT @mercantefiera: Flaubert diceva “L’ottimista dice: domani è domenica. Il pessimista dice: dopodomani è lunedì.”. Noi diciamo: “Oggi è M… - bakecait : ?? Riprende la nostra stagione fieristica! ?? Siamo appena rientrati da un interessante weekend alle Fiere di Parma… - thewatcherpost : Dal 4 al 12 Marzo #Mercanteinfiera a Parma: la fiera dell'antiquariato, modernariato e collezionismo con oltre mill… - mercantefiera : Flaubert diceva “L’ottimista dice: domani è domenica. Il pessimista dice: dopodomani è lunedì.”. Noi diciamo: “Ogg… - Dolcevia : OP DE AGENDA: Mercanteinfiera in Parma #dolcevia #italie #slowfood #slowtravel #italy #event blogsognoitaliano… -

Tutto questo è ildi, dove anche i privati possono proporre scambi e concludere affari. Una fiera che va vissuta come Mozart viveva il suo gioco: in modo divertente e bello.Aldi, la fiera internazionale dell'antiquariato e del collezionismo che si terra' fino a domenica 12 marzo nella citta' emiliana, e' protagonista anche la valutazione di pietre ...L'operazione è avvenuta giovedì pomeriggio quando un antiquario ha constatato la mancanza, dallo stand espositivo in fase di allestimento in occasione della manifestazione, di tre ...

A Mercanteinfiera (Parma) il più piccolo giradischi portatile del mondo Repubblica TV

Oltre alle storicizzate Gallerie d’Arte viene presentata la sezione Contemporary Art Talent Show, giunta alla terza edizione, un programma che da la possibilità agli artisti emergenti di presentare op ...Mercanteinfiera giorno uno: folla di visitatori, di compratori e di oggetti straordinari. Se «Loreto impagliato» fa bella mostra di sé nello stand di un antiquario tassidermista, con buona pace di Gui ...