Meno soldi, due categorie, stessi difetti. La nuova metamorfosi del Reddito si chiama Mia (Di lunedì 6 marzo 2023) La bozza in 12 articoli fa già grande rumore, il governo frena. Chiara Saraceno a Huffpost: "Prevedere una somma inferiore ai percettori occupabili mi sembra una logica punitiva. E sulle politiche attive ci sono solo parole, finora anche questo governo non ha fatto nulla"

