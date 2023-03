Mengoni e Ultimo non si sono neanche salutati a Sanremo 2023? Ecco la verità (Di lunedì 6 marzo 2023) Durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo le polemiche non sono affatto mancate. Una riguardava due dei big più amati dal pubblico: il vincitore Marco Mengoni e Ultimo. Alcune indiscrezioni raccontavano che dietro le quinte i due colleghi non si sarebbero neanche salutati perché non ci sarebbe rapporto. Mengoni aveva fatto persino una dichiarazione che sembrava un po’ confermare questa tesi: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba. Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica? In tranquillità per la musica e con la musica”. Il riferimento era proprio ad Ultimo? Il cantautore ha deciso di rispondere e raccontare tutta la ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 marzo 2023) Durante l’ultima edizione del Festival dile polemiche nonaffatto mancate. Una riguardava due dei big più amati dal pubblico: il vincitore Marco. Alcune indiscrezioni raccontavano che dietro le quinte i due colleghi non si sarebberoperché non ci sarebbe rapporto.aveva fatto persino una dichiarazione che sembrava un po’ confermare questa tesi: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba. Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica? In tranquillità per la musica e con la musica”. Il riferimento era proprio ad? Il cantautore ha deciso di rispondere e raccontare tutta la ...

