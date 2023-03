Meloni vada a Crotone via mare (Di lunedì 6 marzo 2023) Giorgia Meloni ricompare sulla strage di Cutro. La strategia della sommissione in questo caso non funziona. C’è da capirla, quelli si sono sommersi e sono riaffiorati cadaveri, era difficile imitarli per vigliaccheria. Dice Giorgia Meloni di essere stata attraversata dall’idea di convocare il prossimo Consiglio dei ministri a Crotone in omaggio alle vittime Giorgia Meloni riemerge e con gli occhi fissi guardando la telecamera ci dice: “veramente pensate che li abbiamo lasciati morire?”. La risposta è semplice: sì. Che sia un annegamento per ferocia o per ignoranza lo deciderà l’eventuale processo ma basta ascoltare la frase successiva per trarre alcune conclusioni. Dice Meloni: “non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex, non siamo stati avvertiti del fatto che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) Giorgiaricompare sulla strage di Cutro. La strategia della sommissione in questo caso non funziona. C’è da capirla, quelli si sono sommersi e sono riaffiorati cadaveri, era difficile imitarli per vigliaccheria. Dice Giorgiadi essere stata attraversata dall’idea di convocare il prossimo Consiglio dei ministri ain omaggio alle vittime Giorgiariemerge e con gli occhi fissi guardando la telecamera ci dice: “veramente pensate che li abbiamo lasciati morire?”. La risposta è semplice: sì. Che sia un annegamento per ferocia o per ignoranza lo deciderà l’eventuale processo ma basta ascoltare la frase successiva per trarre alcune conclusioni. Dice: “non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex, non siamo stati avvertiti del fatto che ...

