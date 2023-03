Meloni riunisce Cdm a Cutro, verso nuove norme contro scafisti (Di lunedì 6 marzo 2023) Un gesto simbolico ma anche primi provvedimenti concreti. Così a Palazzo Chigi raccontano la visita di Giorgia Meloni, giovedì pomeriggio, a Cutro, la cittadina in provincia di Crotone dove è avvenuto il naufragio della barca in cui hanno perso la vita più di 70 migranti.A Cutro la premier riunirà il Consiglio dei ministri al Palazzo comunale nel pomeriggio, cosa che permetterà l'arrivo anche al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che giovedì mattina è a Bruxelles per la riunione dei titolari degli Interni. La seduta, assicurano fonti di governo, non sarà solo una "presenza" ma vedrà alcuni provvedimenti concreti, che saranno "l'inizio di un percorso articolato sul tema dei migranti". Sui contenuti è in corso un confronto tra i ministeri competenti e Palazzo Chigi ma, secondo quanto si apprende, il focus resta quello di colpire ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 marzo 2023) Un gesto simbolico ma anche primi provvedimenti concreti. Così a Palazzo Chigi raccontano la visita di Giorgia, giovedì pomeriggio, a, la cittadina in provincia di Crotone dove è avvenuto il naufragio della barca in cui hanno perso la vita più di 70 migranti.Ala premier riunirà il Consiglio dei ministri al Palazzo comunale nel pomeriggio, cosa che permetterà l'arrivo anche al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che giovedì mattina è a Bruxelles per la riunione dei titolari degli Interni. La seduta, assicurano fonti di governo, non sarà solo una "presenza" ma vedrà alcuni provvedimenti concreti, che saranno "l'inizio di un percorso articolato sul tema dei migranti". Sui contenuti è in corso un confronto tra i ministeri competenti e Palazzo Chigi ma, secondo quanto si apprende, il focus resta quello di colpire ...

