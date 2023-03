Meloni proverà a stanare l’ambiguità di Schlein sull’Ucraina

(Di lunedì 6 marzo 2023) Adesso Giorgiaaspetta Ellyal varco su Kyjiv. Le piazze, gli abbracci, le opposizioni che si ritrovano antifasciste, Elly che parlotta con Giuseppe Conte, che flirta con Maurizio Landini. Poi si arriva al dunque e davanti alla nuova leader del Partito democratico si presentano tracciate sull’asfalto della politica le linee rosse. La prima sta arrivando: il 22 marzo la premier farà le sue comunicazioni nelle aule del Parlamento, alla vigilia del Consiglio europeo. Sarà la prima vera occasione per verificare il nuovo orientamento del Partito democratico e della sua nuova segretaria, salutata con entusiasmo dal popolo della sinistra e destinata a fare le scarpe ai Cinquestelle. È proprio qui che si inserisce la premier, refrattaria a gareggiare sul semplice e scontato piano del genere:versus ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertoCosent19 : @Tommasolabate Prevedo un terzo polo che proverà ad accaparrarsi persone della parte di Bonaccini facendo capriole… - TGL24H : @ultimora_pol @StayYang2 criticatela più la criticate più lei diventa forte e fa una grande opposizione come la Mel… - Heatherintown : RT @salvini_giacomo: Nei giorni scorsi i dirigenti di FdI dicevano che è un bene perché Schlein proverà a spostare il Pd a sinistra e radic… - sissiisissi2 : RT @salvini_giacomo: Nei giorni scorsi i dirigenti di FdI dicevano che è un bene perché Schlein proverà a spostare il Pd a sinistra e radic… - salvini_giacomo : Nei giorni scorsi i dirigenti di FdI dicevano che è un bene perché Schlein proverà a spostare il Pd a sinistra e ra… -

La presidente della Commissionea 'salvare' uno dei dossier chiave del suo Green Deal, il ... L'Italia esulta 'Un successo italiano', ha rivendicato sui social la premier Giorgia, ...La presidente della Commissionea 'salvare' uno dei dossier chiave del suo Green Deal, il piano per decarbonizzare l'Europa e renderla climaticamente neutra entro il 2050 (con un obiettivo ...La premier Giorgiaparla di "successo italiano. Giusto puntare a zero emissioni di Co2 nel ... Bruxelles, per scardinare il muro tedesco,a lavorare sul prologo al testo vero e proprio, e ...