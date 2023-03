"Meloni fa bene?”: Cacciari spegne la sinistra su Cutro (Di lunedì 6 marzo 2023) Giorgia Meloni fa bene a portare il Consiglio dei ministri a Cutro, dove si è verificata la strage di migranti che ha sconvolto l'Italia e l'Europa? Da questa domanda è partita la puntata di lunedì 6 marzo di Otto e Mezzo, la trasmissione di La7 condotta da Giorgia Meloni. A rispondere è stato Massimo Cacciari, che ha “difeso” la premier e il suo governo dagli attacchi strumentali dell'opposizione e della sinistra in particolare. “Il governo deve sicuramente fare di tutto per accertare le responsabilità - ha dichiarato l'ex sindaco di Venezia - su questo non c'è dubbio alcuno, se non lo fa è una grave colpa. Dopodiché questo governo come gli altri precedenti non ha fatto nulla sulla questione. È inutile gettare la croce addosso agli altri, questo è un problema comune, che riguarda ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Giorgiafaa portare il Consiglio dei ministri a, dove si è verificata la strage di migranti che ha sconvolto l'Italia e l'Europa? Da questa domanda è partita la puntata di lunedì 6 marzo di Otto e Mezzo, la trasmissione di La7 condotta da Giorgia. A rispondere è stato Massimo, che ha “difeso” la premier e il suo governo dagli attacchi strumentali dell'opposizione e dellain particolare. “Il governo deve sicuramente fare di tutto per accertare le responsabilità - ha dichiarato l'ex sindaco di Venezia - su questo non c'è dubbio alcuno, se non lo fa è una grave colpa. Dopodiché questo governo come gli altri precedenti non ha fatto nulla sulla questione. È inutile gettare la croce addosso agli altri, questo è un problema comune, che riguarda ...

