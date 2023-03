Meloni e Schlein sono il nuovo che avanza Ma lo sport insiste nel parlare al maschile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Pensate a parti inverse se a una manifestazione della #Meloni qualcuno avesse gridato che uccidere qualcuno non deb… - elio_vito : “Lei, Elly Schlein…con il solito outfit da centro sociale”?? questa è la descrizione spregiativa della segretaria de… - stanzaselvaggia : @Moonlightshad1 Meloni gli ispirava serietà, Elly Schlein spunti comici per intrattenerci con grasse risate. - caragli2 : RT @antonio_bordin: Gli #USA festeggiano il loro capolavoro italiano: aver piazzato due marionette, una alla presidenza del consiglio e l’a… - n_piera : RT @elio_vito: “Lei, Elly Schlein…con il solito outfit da centro sociale”?? questa è la descrizione spregiativa della segretaria del Partito… -

A far da contraltare alla premier Giorgiac'è Elly, da poche settimane alla guida del principale partito d'opposizione. Eppure il problema esiste e non si liquida soltanto con il ...... carattere determinato che non ha a modello lacon il suo nuovismo . Nel suo pantheon ... Non ha la determinazione di Giorgiama di questa sfrutta l'ondata al femminile. È medico ed ha ...Da settimane, secondo alcune indiscrezioni, l'esecutivo guidato da Giorgiastarebbe ... Video su questo argomento "Pd Cosa accadrà al partito con la": la profezia di Cottarelli, tutto ...

Meloni proverà a stanare l’ambiguità di Schlein sull’Ucraina Linkiesta.it

Meloni va alla guida del governo e toh, anche la sinistra elegge un segretario donna. Dall’altra parte hai una madre di famiglia molto tradizionale e forse anche un po’ intransigente, ed eleggi la ...“Attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura – sul naufragio di migranti a Cutro -, ma dal punto di vista politico mi unisco alle voce ...