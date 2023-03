Meloni d' accordo con il Papa? O ha letto un testo diverso o non ha capito le parole di Francesco

(Di lunedì 6 marzo 2023) Chi obbliga un politico, anche cristiano, a dirsi d'con il? Nessuno. Come ebbe a dire il professor Romano Prodi, grazie al Concilio Vaticano II e al riconoscimento del primato della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Intervista esclusiva di 'Grazia' a Giorgia #Meloni: 'L'ideologia gender andrà a discapito delle donne: ne sono le p… - ultimora_pol : La presidente di Arcilesbica, Cristina #Gramolini: 'Sono d'accordo con la Meloni sul fatto che dare la possibilità… - sandrogozi : Ancora una volta quello di #Meloni si conferma il governo della retromarcia. Si è tirato indietro dell'accordo sigl… - ricristiano1 : Ecco chi non è d’accordo col papà sul dramma del barcone affondato: questo governo! - Ecatetriformis : Ma è questo il pensiero con cui è d'accordo la Meloni? -

Ma la firma di unper la vendita del gas israeliano a una società egiziana apre a uno ... un po' come vorrebbe fare dell'Italia il governo. Nel frattempo da più parti lo sfruttamento ...L'e' stato firmato da Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, e Sultan Ahmed Al ... amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Adnoc, alla presenza di Giorgia, ...... signora Giorgia, si sia detta d'con il papa, ma così: "Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le istituzioni. Come governo le facciamo nostre, ...

Meloni ad Abu Dhabi per rilanciare le relazioni, accordo tra Eni e Adnoc AGI - Agenzia Italia

L’hub del gas del Mediterraneo orientale si chiama Israele, con tutto quello che ne consegue a livello di tenuta degli equilibri geopolitici di una delle aree più instabili del Pianeta. Una delle infr ...L’accordo raggiunto alle Nazioni Unite per la protezione dell ... Con il progetto Mer il Governo Meloni intende recuperare una serie di ‘gap’ conoscitivi e infrastrutturali sullo stato del Capitale ...