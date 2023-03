Meloni: "Basta tragedie, il governo continuerà la battaglia per fermare trafficanti" (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - "L'Italia non può rimanere più sola ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Non vogliamo più ritrovarci a piangere tragedie come quella avvenuta a Cutro: è nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie simili si ripetano. Per questo motivo, nel Consiglio dei ministri di giovedì e nel prossimo Consiglio europeo, il governo italiano continuerà la sua battaglia per fermare i trafficanti di esseri umani e le morti in mare". Lo scrive in un post sui social la premier, Giorgia Meloni, che ha convocato per giovedì una riunione del Consiglio dei ministri proprio nella località in provincia di Crotone nelle cui acque è naufragato un barcone carico di migranti, 70 dei quali risultano morti. L'appuntamento per ... Leggi su agi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - "L'Italia non può rimanere più sola ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Non vogliamo più ritrovarci a piangerecome quella avvenuta a Cutro: è nostro dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie simili si ripetano. Per questo motivo, nel Consiglio dei ministri di giovedì e nel prossimo Consiglio europeo, ilitalianola suaperdi esseri umani e le morti in mare". Lo scrive in un post sui social la premier, Giorgia, che ha convocato per giovedì una riunione del Consiglio dei ministri proprio nella località in provincia di Crotone nelle cui acque è naufragato un barcone carico di migranti, 70 dei quali risultano morti. L'appuntamento per ...

