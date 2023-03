Mef: nessuna bozza di riforma RdC all’esame degli uffici (Di lunedì 6 marzo 2023) "Al momento, nessuna bozza sulla riforma del reddito è all`esame degli uffici, né mai è pervenuta la relazione tecnica indispensabile per qualsiasi valutazione". Lo precisano fonti del Mef.Mentre, il ministero del Lavoro, sempre in merito alle indiscrezioni sulla revisione del reddito di cittadinanza, precisa che "è al lavoro per portare il provvedimento all`esame del consiglio dei ministri. Si tratta di una materia che necessita di un approfondito confronto tecnico con altri ministeri, le regioni, i comuni e gli enti competenti e che non permette, ad oggi, di considerare un primo draft dell`intervento normativo come valido testo di riferimento per la riforma". Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 marzo 2023) "Al momento,sulladel reddito è all`esame, né mai è pervenuta la relazione tecnica indispensabile per qualsiasi valutazione". Lo precisano fonti del Mef.Mentre, il ministero del Lavoro, sempre in merito alle indiscrezioni sulla revisione del reddito di cittadinanza, precisa che "è al lavoro per portare il provvedimento all`esame del consiglio dei ministri. Si tratta di una materia che necessita di un approfondito confronto tecnico con altri ministeri, le regioni, i comuni e gli enti competenti e che non permette, ad oggi, di considerare un primo draft dell`intervento normativo come valido testo di riferimento per la".

