(Di lunedì 6 marzo 2023) Ora Mosca sposta il tiro e si occupa dell'altra metà del pianeta (ossia le isole Falkland o) non per spirito umanitario o altro ma per disturbare Londr a - tra i paesi più impegnati a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

- con la solita retorica guerrafondaia - ha affermato che la lama affilata delle turbolenze nelle relazioni internazionali è servita per scacciare un bubbone incancrenito da problemi globali ......come uno che va a fare un lavoro normale dalle otto alle tre del pomeriggio e poi sidel ... il che è molto difficile, gli ho detto, perché è quello che vogliono anche, Tsitsipas... ......- e non a caso è stato programmato in sessione serale - avrà come protagonisti Daniile ... ma a volte ci sidi come sia arrivata così giovane nel circuito - facendosi conoscere ...

Medvedev dimentica l’imperialismo di Putin e attacca il colonialismo: “Le Malvinas sono argentine” Globalist.it

E' quanto scrive l'ex presidente russo, Dmitry Medvedev, in un commento su Telegram al discorso di Vladimir Putin, e in particolare all'annuncio della decisione di sospendere la partecipazione della R ...