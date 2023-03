«Medici sciacalli, ci mancava la milf esibizionista»: le altre chat dell’inchiesta Covid (Di lunedì 6 marzo 2023) «Fanno schifo. Vogliono prendersi il governo della Regione. Non ce l’hanno fatta con la lapidazione di Formigoni e ci provano con il Coronavirus. Vergognosi sciacalli». L’ex assessore lombardo alla Sanità Giulio Gallera era piuttosto arrabbiato con l’Ordine dei Medici di Milano. E il 19 aprile 2020 ci andava giù piuttosto duro. La Repubblica riporta oggi la sua reazione alle critiche dei camici bianchi sulla gestione dell’emergenza in Lombardia. La chat con il portavoce di Fontana Paolo Sensale voleva rispondere proprio a loro: «Inaccettabile coinvolgerci per giustificarsi di accuse e ritardi». E puntava il dito anche contro una certa “Patrizia”: «Ci mancava la milf esibizionista», scriveva all’epoca l’ormai ex assessore. Che criticava anche i carabinieri per aver chiesto i tamponi: ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) «Fanno schifo. Vogliono prendersi il governo della Regione. Non ce l’hanno fatta con la lapidazione di Formigoni e ci provano con il Coronavirus. Vergognosi». L’ex assessore lombardo alla Sanità Giulio Gallera era piuttosto arrabbiato con l’Ordine deidi Milano. E il 19 aprile 2020 ci andava giù piuttosto duro. La Repubblica riporta oggi la sua reazione alle critiche dei camici bianchi sulla gestione dell’emergenza in Lombardia. Lacon il portavoce di Fontana Paolo Sensale voleva rispondere proprio a loro: «Inaccettabile coinvolgerci per giustificarsi di accuse e ritardi». E puntava il dito anche contro una certa “Patrizia”: «Cila», scriveva all’epoca l’ormai ex assessore. Che criticava anche i carabinieri per aver chiesto i tamponi: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_milano : Inchiesta covid, le chat dell’assessore: 'Medici sciacalli vogliono comandare' - singerel : RT @Open_gol: Le conversazioni tra Gallera e il numero uno di Confindustria Lombardia. Che poi gli chiede un farmaco per un parente https:… - MilenaLazzaroni : RT @Open_gol: Le conversazioni tra Gallera e il numero uno di Confindustria Lombardia. Che poi gli chiede un farmaco per un parente https:… - Open_gol : Le conversazioni tra Gallera e il numero uno di Confindustria Lombardia. Che poi gli chiede un farmaco per un paren… - LuciaTa1 : RT @repubblica: Inchiesta covid, le chat dell’assessore: 'Medici sciacalli vogliono comandare' [dal nostro inviato Paolo Berizzi] https://t… -

Inchiesta covid, le chat dell'assessore: "Medici sciacalli vogliono comandare" BERGAMO - Polemiche e scambi di accuse. Durante e dopo. L'onda del Covid - che in Italia ha falciato 188 mila persone in tre anni - diventa risacca. Il moto di ritorno emerge dagli atti dell'inchiesta ... "Medici sciacalli, ci mancava la milf esibizionista": le altre chat dell'inchiesta Covid Vergognosi sciacalli". L'ex assessore lombardo alla Sanità Giulio Gallera era piuttosto arrabbiato con l'Ordine dei Medici di Milano. E il 19 aprile 2020 ci andava giù piuttosto duro. La Repubblica ... Pechino Express 2023 quando inizia e tutto quello che c'è da sapere La troupe era composta da 120 persone (oltre a due medici) con 20 camere grazie alle quali sono ... Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, seconde classificate, Gli Sciacalli Aurora Leone e Fru, terzi, ... BERGAMO - Polemiche e scambi di accuse. Durante e dopo. L'onda del Covid - che in Italia ha falciato 188 mila persone in tre anni - diventa risacca. Il moto di ritorno emerge dagli atti dell'inchiesta ...Vergognosi". L'ex assessore lombardo alla Sanità Giulio Gallera era piuttosto arrabbiato con l'Ordine deidi Milano. E il 19 aprile 2020 ci andava giù piuttosto duro. La Repubblica ...La troupe era composta da 120 persone (oltre a due) con 20 camere grazie alle quali sono ... Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, seconde classificate, GliAurora Leone e Fru, terzi, ... «Medici sciacalli, ci mancava la milf esibizionista»: le altre chat dell ... Open Le chat dell’assessore: "Medici sciacalli vogliono comandare" BERGAMO - Polemiche e scambi di accuse. Durante e dopo. L'onda del Covid - che in Italia ha falciato 188 mila persone in tre anni - diventa risacca. Il moto di ritorno emerge dagli atti dell'inchiesta ... BERGAMO - Polemiche e scambi di accuse. Durante e dopo. L'onda del Covid - che in Italia ha falciato 188 mila persone in tre anni - diventa risacca. Il moto di ritorno emerge dagli atti dell'inchiesta ...