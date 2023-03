(Di lunedì 6 marzo 2023) E'aperto tra il presidente Volodymyre il comandante in capo delle forze armate, ilValerysulle decisioni da prendere su, la città del Donetsk dove da mesi ...

E' scontro aperto tra il presidente Volodymyr Zelensky e il comandante in capo delle forze armate, il generale Valery Zaluzhny sulle decisioni da prendere su, la città del Donetsk dove da mesi infuriano sanguinose battaglie. Lo riporta la Bild. Secondo informazioni provenienti da diverse fonti della leadership politica ucraina, Zaluzhny qualche ...Nei quartieri settentrionali disi combatte ferocemente per ogni strada, ogni casa, ogni vano delle scale", ha detto. "Certo, è bello che isi augurino la ritirata degli ucraini, ma ...Nei quartieri settentrionali disi combatte ferocemente per ogni strada, ogni casa, ogni vano delle scale", ha detto. "Certo, è bello che isi augurino la ritirata degli ucraini, ma ...

Media, su Bakmut scontro tra Zelensky e generale Zaluzhny

