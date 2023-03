Media, 29 attacchi russi nel Donetsk in 24 ore (Di lunedì 6 marzo 2023) Secondo la tv statale ucraina Suspilne, nelle ultime 24 ore le forze russe hanno sferrato "29 attacchi sulla regione del Donetsk" mentre sul canale Telegram della stessa tv si parla di un civile ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Secondo la tv statale ucraina Suspilne, nelle ultime 24 ore le forze russe hanno sferrato "29sulla regione del" mentre sul canale Telegram della stessa tv si parla di un civile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Non sarà fascismo ma il livello di intolleranza, intimidazione, prepotenza, insulto che si è raggiunto da quando la… - fisco24_info : Media, 29 attacchi russi nel Donetsk in 24 ore: 'Un civile ferito da mina a Lyman' - fisco24_info : Media, 29 attacchi russi nel Donetsk in 24 ore: 'Un civile ferito da mina a Lyman' - andrea_ivy14 : @luca_carioli @faberskj Avete ragione, la gestione della squadra e la difesa del gruppo agli attacchi dei media son… -