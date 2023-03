Maxi sequestro di cocaina | 220 chili su un furgone lungo la A4

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 marzo 2023) Nel primo pomeriggio di lunedì (6 marzo) i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Stradale di Verona hanno sequestrato oltre due quintali die hanno tratto in arresto un responsabile. I baschi verdi di Verona nella quotidiana perlustrazione del territorio scaligero per il contrasto ai traffici illeciti sulle principali arterie stradali e autostradali hanno individuato un mezzo commerciale che procedeva a velocità anomala sul tratto veronese dell’autostrada A4. Dal controllo della targa la stessa risultava oggetto di una pregressa segnalazione della Questura di Genova per possibile utilizzo per traffico di stupefacenti. Le Fiamme Gialle hanno quindi prontamente attivato gli agenti della Polstrada di Verona, competenti ai controlli dei mezzi sulla rete autostradale, già presenti sul medesimo tratto dell’autostrada ...