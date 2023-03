Maurizio Costanzo | tomba provvisoria al Verano | dove fu sepolta Monica Vitti

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 6 marzo 2023)è al momento sepolto in una, aldi Roma, prima di trovare la sua definitiva collocazione. Il giornalista si trova nello stesso loculofu, prima di essere inserita in via definitiva dentro alladi famiglia. Ciò che non è mancato nei confronti del marito di Maria De Filippi è il grandissimo rispetto e affetto del pubblico. Open parla delle tantissime persone che si recano davanti al loculo per parlare col giornalista come se fosse in vita e per ringraziarlo di quanto fatto durante la sua vita. La dipendente dell’accoglienza alha spiegato, sempre come riportato da Open: “È così da lunedì scorso, da quando è arrivato il ...