Maurizio Costanzo 'ospitato' nella tomba di Monica Vitti al cimitero del Verano (Di lunedì 6 marzo 2023) Maurizio Costanzo è stato sepolto temporaneamente nel loculo che fu di Monica Vitti nel cimitero del Verano a Roma, in attesa di una tomba definitiva. Da dieci giorni molte persone visitano la sua ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 6 marzo 2023)è stato sepolto temporaneamente nel loculo che fu dineldela Roma, in attesa di unadefinitiva. Da dieci giorni molte persone visitano la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - occhio_notizie : Marta Flavi e il racconto di quell'incontro segreto con Maurizio Costanzo: 'Dieci anni fa Costanzo volle rivedermi,… - DioBenedicaMe : Per me l'improvviso interesse di Pier per i toni del gf dipende dalla morte di Maurizio Costanzo come se se ne foss… -