Maurizio Costanzo | la scoperta sulla tomba a una settimana esatta dai funerali

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) Unafa, in una Piazza del Popolo gremita, idi: oggi la. Erano statisolenni ma sobri quelli di lunedì scorso, come richiesto dal giornalista raccontato da don Walter Insero: “È vero si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto. La sua vita continua, la sua anima continua ad amare, a voler bene e a sentire il nostro amore – spiegava -. Ho trovato una persona accogliente, amorevole che mi ha fatto subito una battuta Abbiamo conversato e parlando, mi colpì perché mi ha raccontò la sua infanzia, la sua parrocchia”. E ancora: “Nel suo lavoro era un po’ cinico, ma non nella vita. Era molto goloso e so che ogni tanto gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto. ...