Maurizio Costanzo | dove è sepolta la bara? La collocazione temporanea come Monica Vitti

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) Laè peròStando a quanto racconta La Repubblica, ladinon ha ancora trovato la sua definitiva. Attualmente la salma del giornalista, che si è spento a 84 anni il 24 febbraio, è al cimitero monumentale del Verano a Roma. Al momento, stando a quanto riporta il quotidiano è in unache aveva “ospitato” anche. Ladell’attrice, attualmente, si trova sempre al Verano, ma in una tomba di famiglia dopo la sua ri. La migrazione verso la tomba diIntanto, non scema l’affetto nei confronti diriporta ...