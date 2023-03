Matteo Diamante sbotta e prende le difese di Nikita: “Solo cattiverie” (Di lunedì 6 marzo 2023) L’ex gieffino Matteo Diamante ha commentato il cammino nel reality dell’ex fidanzata Nikita Pelizon Torna a parlare Matteo Diamante. Dopo la breve parentesi come ospite nella casa del GF Vip insieme a Martina Nasoni e Ivana Mrazova per l’ex concorrente dell’Isola dei famosi è tempo di riavvolgere il nastro, guardare indietro e commentare quanto accaduto nel loft di Cinecittà. Intervenuto in una diretta Instagram Diamante ha speso parole importanti soprattutto nei confronti della sua ex fidanzata Nikita Pelizon, alla quale si è riavvicinato nei giorni trascorsi insieme. Gli atteggiamenti visti nei confronti della ex concorrente di Pechino Express hanno mandato su tutte le furie Matteo, che non ha perso occasione per sfogarsi sui social dopo quanto visto ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 marzo 2023) L’ex gieffinoha commentato il cammino nel reality dell’ex fidanzataPelizon Torna a parlare. Dopo la breve parentesi come ospite nella casa del GF Vip insieme a Martina Nasoni e Ivana Mrazova per l’ex concorrente dell’Isola dei famosi è tempo di riavvolgere il nastro, guardare indietro e commentare quanto accaduto nel loft di Cinecittà. Intervenuto in una diretta Instagramha speso parole importanti soprattutto nei confronti della sua ex fidanzataPelizon, alla quale si è riavvicinato nei giorni trascorsi insieme. Gli atteggiamenti visti nei confronti della ex concorrente di Pechino Express hanno mandato su tutte le furie, che non ha perso occasione per sfogarsi sui social dopo quanto visto ...

