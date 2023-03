Mattarella: Sui migranti "servono scelte concrete da tutti" (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Il naufragio di migranti a Cutro "ha coinvolto l'intero Paese" Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università degli studi della Basilicata. Davanti a quell'evento drammatico, ha sottolineato, "il cordoglio deve tradursi in scelte concrete e operative da parte di tutti: dell'Italia per la sua parta, dell'Unione europea e di tutti i Paesi che ne fanno parte. Questa è la risposta vera da dare a quello che è avvenuto". La tragedia di Cutro "ha coinvolto la commozione intera del nostro Paese", ha osservato Mattarella. "I profughi afgani hanno fatto tornare in mente quanto quasi due anni fa il nostro Paese ha fatto nel momento in cui i talebani occupavano Kabul non solo per portare i ... Leggi su agi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Il naufragio dia Cutro "ha coinvolto l'intero Paese" Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università degli studi della Basilicata. Davanti a quell'evento drammatico, ha sottolineato, "il cordoglio deve tradursi ine operative da parte di: dell'Italia per la sua parta, dell'Unione europea e dii Paesi che ne fanno parte. Questa è la risposta vera da dare a quello che è avvenuto". La tragedia di Cutro "ha coinvolto la commozione intera del nostro Paese", ha osservato. "I profughi afgani hanno fatto tornare in mente quanto quasi due anni fa il nostro Paese ha fatto nel momento in cui i talebani occupavano Kabul non solo per portare i ...

