Mattarella su naufragio Cutro | chi non ha futuro lo cerca altrove

"A non molta distanza da qui, sulle coste di Calabria, giorni fa si è verificato un evento tragico che ha, come tutti ben sappiamo, coinvolto la commozione interamente del nostro Paese. I profughi ...

