Mattarella, libertà non effettiva se non è di tutti, ovunque (Di lunedì 6 marzo 2023) "La liberta' non è effettiva se non è appannaggio di tutti: in un mondo che è sempre più una comunità raccolta, interconnesso, la mancanza di liberta' o di esercizio di diritti in un luogo colpisce ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) "La liberta' non èse non è appannaggio di: in un mondo che è sempre più una comunità raccolta, interconnesso, la mancanza di liberta' o di esercizio di diritti in un luogo colpisce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MsGambardella : RT @TgRaiBasilicata: 'La libertà non è effettiva se non è di tutti'. Il discorso integrale del Presidente Mattarella all'inaugurazione dell… - News24_it : Mattarella, libertà non effettiva se non è di tutti, ovunque - iconanews : Mattarella, libertà non effettiva se non è di tutti, ovunque - antocanero : @simolar1984 Cara corregionale Simona, c'è di peggio. Molto peggio: 'Non si invochi la libertà per SOTTRARSI ALLA… - rtl1025 : ??? 'La #libertà non è effettiva se non è appannaggio di tutti: in un mondo che è sempre più una comunità raccolta,… -

Mattarella, libertà non effettiva se non è di tutti, ovunque Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'università della ...della unicità del genere umano e questa unicità ricorda il valore della indivisibilità della libertà se ... Mattarella: il cordoglio per la morte dei migranti si traduca in scelte concrete in Italia e Ue 'Le violazione dei diritti umani colpiscono tutti, in ogni parte del mondo' ha sottolineato Mattarella. 'I diritti umani e la libertà non sono effettiva se non appannaggio di tutti e il mondo intero ... Migranti, Mattarella: "Al cordoglio devono seguire scelte concrete di Italia e Ue" ... a queste condizioni che, con violazioni di diritti umani e della libertà, colpiscono tutti, in qualunque parte del mondo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ... Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando all'università della ...della unicità del genere umano e questa unicità ricorda il valore della indivisibilità dellase ...'Le violazione dei diritti umani colpiscono tutti, in ogni parte del mondo' ha sottolineato. 'I diritti umani e lanon sono effettiva se non appannaggio di tutti e il mondo intero ...... a queste condizioni che, con violazioni di diritti umani e della, colpiscono tutti, in qualunque parte del mondo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, ... Mattarella, libertà non effettiva se non è di tutti, ovunque Tiscali Notizie