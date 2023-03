MasterChef Italia 12 | Bruno Barbieri taglia i capelli al vincitore Edoardo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Folla in Piazza Duomo a Milano per vederere iaddi12 Folla in Piazza Duomo a Milano per l'attesissimo e sorprendente atto finale di una stagione da record,hato iaddi12, giovedì 2 marzo, il varesino si è aggiudicato la dodicesima edizione del cooking show Ogni promessa è debito, si dice, e se la promessa è fatta un attimo dopo la pioggia di coriandoli sulla proclamazione deldinon la si può non ...

Folla in Piazza Duomo a Milano per l'attesissimo e sorprendente atto finale di una stagione da record, Bruno Barbieri ha tagliato i capelli ad Edoardo, vincitore di MasterChef Italia 12, giovedì 2 marzo, il varesino si è aggiudicato la dodicesima edizione del cooking show Ogni promessa è debito, si dice, e se la promessa è fatta un attimo dopo la pioggia di coriandoli sulla proclamazione del vincitore di MasterChef non la si può non mantenere. Giovedì sera, proprio pochi istanti dopo l'urlo fatidico del nome di Edoardo Franco sulla formula 'il vincitore è…', Chef Bruno Barbieri aveva ... Ha fatto il rider ad Amburgo come ultimo di tanti lavori, in varie città. Poi durante un'ultima consegna ha detto basta, si è fermato, è tornato indietro e si è iscritto a MasterChef. Edoardo Franco ha poi vinto, dopo essersi presentato con un look ironico ed eccentrico, capelli e baffettoni da europeo dell'est prima della caduta del muro.

Masterchef 12, la finale: il vincitore dell'edizione 2023 è Edoardo Sky Tg24

Folla in Piazza Duomo a Milano per vedere Bruno Barbieri tagliare i capelli ad Edoardo, vincitore di MasterChef Italia 12 Con il menu intitolato "Tutto mondo", Edoardo Franco ha vinto l'ultima edizione di MasterChef Italia, battendo il giovane Antonio "Bubu" Gargiulo e Hue Thi, nella finalissima dello show di Sky guidata ...