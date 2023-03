Maserati - "A Racing Life", il film sul Tridente (Di lunedì 6 marzo 2023) Anche la Maserati sarà presto protagonista di un film: a realizzare la pellicola sarà la Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), che ha firmato la recente opera dedicata a Ferruccio Lamborghini. La genesi del Tridente. Il film sarà intitolato "Maserati: A Racing Life" e sarà dedicato alla storia dei fratelli Maserati Alfieri, Ernesto ed Ettore, che fondarono la Officine Alfieri Maserati SA a Bologna nel 1914. Per il momento non sono state fornite ulteriori informazioni sugli attori coinvolti e sul particolare punto di vista che sarà scelto per la trama: il focus sui fratelli Maserati fa pensare al racconto degli esordi del marchio, dalla prima vettura da corsa del 1926 fino alla cessione dell'azienda ad ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 6 marzo 2023) Anche lasarà presto protagonista di un: a realizzare la pellicola sarà la Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), che ha firmato la recente opera dedicata a Ferruccio Lamborghini. La genesi del. Ilsarà intitolato ": A" e sarà dedicato alla storia dei fratelliAlfieri, Ernesto ed Ettore, che fondarono la Officine AlfieriSA a Bologna nel 1914. Per il momento non sono state fornite ulteriori informazioni sugli attori coinvolti e sul particolare punto di vista che sarà scelto per la trama: il focus sui fratellifa pensare al racconto degli esordi del marchio, dalla prima vettura da corsa del 1926 fino alla cessione dell'azienda ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ela_leh : RT @dreamcar_ch: The ICE, St. Moritz #theicestmoritz @theicestmoritz Maserari tipo 61 Drogo of the famous Panini Collection. AC Cobra, Alfa… - AngeloBERARDIN1 : RT @Motor1italia: ?? Si chiamerà '#Maserati: a racing life' e sarà prodotto dalla Ilbe, la stessa casa di produzione del film dedicato a #La… - Motor1italia : ?? Si chiamerà '#Maserati: a racing life' e sarà prodotto dalla Ilbe, la stessa casa di produzione del film dedicato… - avespartacus : RT @Motor1italia: ?? Curiosi di vedere il film 'Maserati: a racing life'? #Maserati - Motor1italia : ?? Curiosi di vedere il film 'Maserati: a racing life'? #Maserati -