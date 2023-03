Martina Franca: ascensore del liceo, oggi sopralluogo. Riparazione prossima. Dopo quattro anni Amministrazione provinciale (Di lunedì 6 marzo 2023) In quattro anni non hanno risolto nulla. L’altro ieri abbiamo denunciato la questione (qui l’articolo) e tutto si è messo in moto. Di seguito un comunicato diffuso dalla Provincia di Taranto: È prossimo ad una soluzione il problema rappresentato dal non funzionamento dell’ascensore installato nell’immobile che ospita il liceo scientifico “Tito Livio” di Martina Franca. Questa mattina il dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio della Provincia di Taranto, architetto Pantaleo De Finis, ha effettuato, congiuntamente al geom. Lido Calò, un sopralluogo presso la struttura scolastica in cui si è registrato il problema per comunicare personalmente al preside dell’Istituto che l’impianto tornerà efficiente il prima possibile. Infatti, l’Amministrazione ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 6 marzo 2023) Innon hanno risolto nulla. L’altro ieri abbiamo denunciato la questione (qui l’articolo) e tutto si è messo in moto. Di seguito un comunicato diffuso dalla Provincia di Taranto: È prossimo ad una soluzione il problema rappresentato dal non funzionamento dell’installato nell’immobile che ospita ilscientifico “Tito Livio” di. Questa mattina il dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio della Provincia di Taranto, architetto Pantaleo De Finis, ha effettuato, congiuntamente al geom. Lido Calò, unpresso la struttura scolastica in cui si è registrato il problema per comunicare personalmente al preside dell’Istituto che l’impianto tornerà efficiente il prima possibile. Infatti, l’...

