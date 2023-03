Marta Flavi sull’incontro segreto con Maurizio Costanzo: “Si mise a ridere” (Di lunedì 6 marzo 2023) Maurizio Costanzo è stato sposato con quattro donne. Il suo terzo matrimonio, avvenuto con Marta Flavi, è durato soltanto un anno. La donna, di recente, ha deciso di rilasciare delle dichiarazioni a Nuovo per parlare di un incontro con il giornalista. L’evento, risalente a ben dieci anni fa, si è svolto in gran segreto. In realtà, non è accaduto niente di compromettente, ma l’intento era quello di evitare qualsiasi tipo di polemica. Potrebbe interessarti: Il racconto shock sul selfie con Maria De Filippi: “Proposto di monetizzare” Marta Flavi ha incontrato Maurizio Costanzo in segreto: “M’infilai una parrucca” Marta Flavi nutre un profondo affetto nei confronti di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 marzo 2023)è stato sposato con quattro donne. Il suo terzo matrimonio, avvenuto con, è durato soltanto un anno. La donna, di recente, ha deciso di rilasciare delle dichiarazioni a Nuovo per parlare di un incontro con il giornalista. L’evento, risalente a ben dieci anni fa, si è svolto in gran. In realtà, non è accaduto niente di compromettente, ma l’intento era quello di evitare qualsiasi tipo di polemica. Potrebbe interessarti: Il racconto shock sul selfie con Maria De Filippi: “Proposto di monetizzare”ha incontratoin: “M’infilai una parrucca”nutre un profondo affetto nei confronti di ...

