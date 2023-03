Marta Flavi su Maurizio Costanzo e l’incontro “segreto” di 10 anni fa: “Mi vide e si mise a ridere” (Di lunedì 6 marzo 2023) Marta Flavi e Maurizio Costanzo furono protagonisti duna storia d’amore che culminò in un matrimonio durato però solo poco più di un anno tra il 1989 e il 1990. La conduttrice ha deciso però di non andare al suo funerale perché non lo riteneva giusto. Tornata a parlare del suo ex svela di un loro incontro avvenuto dieci anni fa, in occasione del quale indossò una parrucca per non farsi riconoscere. La Flavi parla a Nuovo, svelando: “Dieci anni fa ci siamo ritrovati e questa è una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi e cioè la discrezione. Mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva il desiderio di incontrarmi. Per andare al Parioli indossai una parrucca nera in testa. Volevo passare inosservata. Quando mi ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 6 marzo 2023)furono protagonisti duna storia d’amore che culminò in un matrimonio durato però solo poco più di un anno tra il 1989 e il 1990. La conduttrice ha deciso però di non andare al suo funerale perché non lo riteneva giusto. Tornata a parlare del suo ex svela di un loro incontro avvenuto diecifa, in occasione del quale indossò una parrucca per non farsi riconoscere. Laparla a Nuovo, svelando: “Diecifa ci siamo ritrovati e questa è una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi e cioè la discrezione. Mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva il desiderio di incontrarmi. Per andare al Parioli indossai una parrucca nera in testa. Volevo passare inosservata. Quando mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Marta Flavi e il racconto di quell'incontro segreto con Maurizio Costanzo: 'Dieci anni fa Costanzo volle rivedermi,… - PressReview99 : Marta Flavi e l’incontro segreto con Costanzo: «Misi una parrucca nera per non farmi riconoscere»… - DonnaGlamour : Marta Flavi e l’incontro segreto con Costanzo: “Volle rivedermi, ci andai con…” - Corriere : Marta Flavi e l’incontro segreto con Costanzo: «Misi una parrucca nera per non farmi riconoscere» - Italia_Notizie : Marta Flavi e l’incontro segreto con Maurizio Costanzo: «Misi una parrucca nera» -