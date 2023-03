Marta Flavi parla di Maurizio Costanzo: “Dieci anni fa volle rivedermi. Mi presentai con una parrucca nera” (Di lunedì 6 marzo 2023) Marta Flavi, durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, parla dell’ex marito Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio. Forse a causa della burrascosa separazione la storica conduttrice del talk show Agenzia matrimoniale ha deciso di non presenziare alla cerimonia funebre, tenutasi il 27 febbraio alla Chiesa degli Artisti. “Sarebbe stato poco elegante”, ha dichiarato Flavi. “Tuttavia – ha raccontato la conduttrice al settimanale di gossip – Dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi, la discrezione“. Discrezione sì, che tuttavia non è durata per sempre. Flavi ha infatti deciso di metterla da parte e raccontare: “Mi fece contattare da un agente famoso dal quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023), durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo,dell’ex marito, scomparso lo scorso 24 febbraio. Forse a causa della burrascosa separazione la storica conduttrice del talk show Agenzia matrimoniale ha deciso di non presenziare alla cerimonia funebre, tenutasi il 27 febbraio alla Chiesa degli Artisti. “Sarebbe stato poco elegante”, ha dichiarato. “Tuttavia – ha raccontato la conduttrice al settimanale di gossip –fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi, la discrezione“. Discrezione sì, che tuttavia non è durata per sempre.ha infatti deciso di metterla da parte e raccontare: “Mi fece contattare da un agente famoso dal quale ...

