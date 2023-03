Marta Flavi e quell’incontro segreto con Costanzo: «10 anni fa volle rivedermi, ci andai con una parrucca nera» (Di lunedì 6 marzo 2023) Marta Flavi ha preferito non andare ai funerali di Maurizio Costanzo (deceduto il 24 febbraio scorso) perché sarebbe stato, a detta sua, «poco elegante». L’ultimo addio al giornalista romano è stato dato lunedì 27 febbraio alla Chiesa degli Artisti, tra una folla di vip e di persone comuni cresciute a pane e Maurizio Costanzo Show. Ma la terza moglie del popolare giornalista scomparso ha preferito non esserci. Marta Flavi, l’ultima rivelazione su Costanzo Ora la conduttrice rivela al settimanale Nuovo un aneddoto riservato. «Dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi, la discrezione». Così la Flavi ha fatto sapere di aver rivisto l’ex marito, per volontà proprio ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 6 marzo 2023)ha preferito non andare ai fuli di Maurizio(deceduto il 24 febbraio scorso) perché sarebbe stato, a detta sua, «poco elegante». L’ultimo addio al giornalista romano è stato dato lunedì 27 febbraio alla Chiesa degli Artisti, tra una folla di vip e di persone comuni cresciute a pane e MaurizioShow. Ma la terza moglie del popolare giornalista scomparso ha preferito non esserci., l’ultima rivelazione suOra la conduttrice rivela al settimanale Nuovo un aneddoto riservato. «Diecifa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi, la discrezione». Così laha fatto sapere di aver rivisto l’ex marito, per volontà proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Marta Flavi e l'incontro segreto con Costanzo: 'Mi fece chiamare, voleva rivedermi' - infoitcultura : Marta Flavi, l’incontro segreto con l’ex marito Costanzo: “Volle vedermi, indossai una parrucca” - Robertignau : @Corriere Marta Flavi con parrucca per non farsi riconoscere? Onestamente non so proprio chi sia. ?????? - occhio_notizie : Marta Flavi e il racconto di quell'incontro segreto con Maurizio Costanzo: 'Dieci anni fa Costanzo volle rivedermi,… - PressReview99 : Marta Flavi e l’incontro segreto con Costanzo: «Misi una parrucca nera per non farmi riconoscere»… -