Marmellata Di Fragola Ricetta

Leggi su 20migliori

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ingredienti Per preparare una deliziosadiavrai bisogno dei seguenti ingredienti: – 1 kg di fragole mature e fresche; – 500 gr di zucchero bianco; – Succo di 1 limone; – 1 cucchiaino di burro. La scelta delle fragole è fondamentale per realizzare una buona. Scegli fragole mature, profumate e ben colorate e assicurati che siano fresche per ottenere il massimo aroma e sapore. Preparazione Ecco come preparare la tuadi fragole: 1. Lavare le fragole e togliere il picciolo. 2. Tagliare le fragole a cubetti o a fette, a seconda del gusto personale o della consistenza desiderata. 3. Mettere le fragole in un tegame insieme allo zucchero bianco. 4. Aggiungere il succo di un limone e mescolare per bene. 5. Accendere il fuoco e far bollire per circa 20 minuti a fiamma media, mescolando di ...